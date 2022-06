Na quinta-feira (2), militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram a prisão de dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Lamarão, em Aracaju.

Durante ações de policiamento preventivo pelo referido bairro, policiais do BPRp avistaram dois indivíduos na frente de uma residência e notaram que um deles, ao avistar a viatura policial, retirou um pacote com material entorpecente do bolso e tentou jogar no telhado, mas não conseguiu.

Os militares se aproximaram e abordaram os suspeitos. Com um deles, foram apreendidas 100 gramas de crack e 5 gramas de cocaína, e com o outro, foi apreendida uma pistola de calibre .40 com 11 munições.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Central de Flagrantes com todos os materiais que foram apreendidos. Os dois suspeitos possuem passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: PM/SE