Na noite dessa quinta-feira (09), militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto , durante rondas ostensivas no Bairro São José, Zona Sul de Aracaju.

O homem trabalhava como flanelinha na Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, e, segundo populares, ele estaria coagindo alguns motoristas, que estacionavam seus veículos nas proximidades, e frequentavam os estabelecimentos comerciais da região.

A PM foi solicitada enquanto patrulhava pelo local. Ao identificar o suspeito, pelas características informadas nas denúncias, os militares abordaram o flanelinha. Ele foi identificado, e contra ele, foi encontrado um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia para providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE