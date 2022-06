Policiais da 2ª Companhia Independente de Policiamento Militar (2ª CIPM) prenderam em flagrante Romário Jhonys Santos pelo roubo de um veículo praticado na Zona de Expansão de Aracaju. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (22).

De acordo com as informações policiais, as equipes foram informadas do roubo de um veículo na região do bairro Aruana, em Aracaju, e que o rastreamento indicava que o veículo estava na Barra dos Coqueiros.

As equipes iniciaram diligências e visualizaram o veículo próximo à rodovia José de Campos. O condutor do automóvel foi abordado e confirmou que praticou o roubo do carro na região da Zona de Expansão de Aracaju.

Diante da situação, o autor do roubo – e o material que estava em sua posse – foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.