Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão prenderam um homem de 23 anos de idade, suspeito de agredir a própria esposa na tarde desse domingo, 12, no Conjunto Habitacional Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe da Força Tática foi acionada pelo Ciosp por volta das 15h, e logo em seguida localizou a vítima, que afirmou ter sido agredida pelo seu companheiro com socos e pontapés.

Diante dos indícios de violência doméstica, os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: Ascom PM/SE