Nesta terça-feira, 21, militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por roubo na região do Abaís, no município de Estância.

A PM foi acionada ainda pela manhã, por um morador que relatou um furto em sua residência. Segundo ele, vários pertences foram levados e outros deixado na área externa da casa. Os policiais foram ao local da ocorrência, e constataram que o imóvel havia sido invadido pelos fundos, e estava com sinais visíveis de arrombamento. A suspeita era que um homem teria invadido uma casa na vizinhança, e estaria cometendo roubos e levando para esta residência.

Os policiais foram verificar a denúncia e encontraram o suspeito na casa com sua esposa, e confirmaram que, de fato, se tratava de uma invasão domiciliar. Assim que entrou no local, a vítima reconheceu alguns objetos furtados anteriormente como sendo de sua propriedade.

Durante a revista no imóvel, foi descoberto também que o suspeito estava furtando energia elétrica dos vizinhos, através de uma fiação que chegava na outra residência pelo muro lateral.

O homem e a esposa foram presos e conduzidos à delegacia, juntamente com todo o material apreendido. Lá, foi constatado que ele já possuía mandados de prisão em aberto, por associação ao tráfico e receptação.

Ascom PM/SE