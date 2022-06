A Polícia Militar do Estado de Sergipe prendeu um suspeito de tráfico de drogas no povoado Robalo, Zona de Expansão de Aracaju, nesta terça-feira, 21. Na ação, também foram apreendidos entorpecentes.

A guarnição Orca, do Batalhão de Policiamento Turístico, foi solicitada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de violência doméstica no Povoado Robalo. No local, os policiais encontraram a vítima nervosa, que informou se tratar somente de uma discussão com o esposo.

Durante a ação, o suspeito se apresentou, e os militares perceberam que ele também demonstrava nervosismo e sinais de uso de substâncias ilícitas.

Assim, os PMs realizaram o procedimento de busca pessoal, encontrando o valor de R$ 1.185,60 com o suspeito. Também foi visualizado sob o armário da casa um pacote com um conteúdo suspeito. Ao averiguar, foi identificado que se tratava de um tablete de substância semelhante à maconha.

Diante do fato, os policiais realizaram buscas na residência, onde encontraram vários papelotes de substâncias ilícitas, totalizando 1.120 gramas de maconha e sete gramas de cocaína.