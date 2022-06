Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Santos Dumont, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (31) e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e material utilizado para a comercialização dos entorpecentes.

De acordo com as informações policiais, os militares do BPRp faziam rondas pelo bairro Santos Dumont, quando um indivíduo foi avistado na frente de uma residência e demonstrou nervosismo com a presença policial.

Diante da situação, os policiais realizaram uma aproximação, fizeram a abordagem e encontraram, inicialmente, cinco papelotes de maconha.

As buscas continuaram sendo localizados mais entorpecentes, uma balança de precisão e a quantia de R$ 31. O material foi apreendido. Além disso, um outro suspeito foi identificado e conduzido à delegacia.

Ao todo, foram apreendidos 270 gramas de entorpecentes – sendo 48 gramas de crack, 164 gramas de maconha, e 58 gramas de cocaína. A ação policial também resultou em dois indivíduos presos e que foram encaminhados para a Central de Flagrantes.