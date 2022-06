A Polícia Militar do Estado de Sergipe reforça o policiamento no conjunto Bugio, em Aracaju, desde o fim de semana. Na localidade, entre o sábado, 18, e o domingo, 19, ocorreram três homicídios. Desde então, unidades especializadas da PM estão atuando na região, em parceria com as equipes locais, visando prender os envolvidos nos crimes e fortalecer a segurança da população.

Assim, no domingo, 19, com a presença mais incisiva da PM, ocorreu a Operação Saturação no Bugio, com o apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Nesta segunda-feira 20, os trabalhos estão tendo continuidade, com mais efetivo especializado empregado no local.

Segundo informações da PM, hoje, as ruas do Bugio contam com o reforço das tropas do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). O Grupamento Tático Aéreo (GTA) também foi empregado na área.

Investigações iniciadas

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já está investigando os três casos de homicídios que foram registrados no conjunto Bugio, em Aracaju, entre o sábado, 18, e o domingo, 19.

Em um dos crimes, as vítimas foram um passageiro e um motorista de aplicativo. No outro caso, um adolescente de 15 anos foi atingido por disparos de arma de fogo e também veio a óbito.

Conforme as apurações já feitas pelo Departamento, o passageiro do veículo de aplicativo tinha uma marca de cirurgia no braço proveniente de arma de fogo, de crime anterior. Segundo o apurado, há cerca de três semanas, ele sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Santa Maria, na capital.

As informações iniciais dão conta de que os disparos que atingiram as três vítimas teriam sido feitos por dois homens em uma motocicleta.

Informações e denúncias sobre os autores do crime podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).