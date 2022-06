A Polícia Civil de Sergipe lançou o Procura-SE, que reúne os nomes e as fotos dos investigados mais procurados do território sergipano. A lista é composta por nove nomes. A divulgação dessas informações tem como objetivo, a localização desses suspeitos e garantir a segurança pública da população de Sergipe. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, com o sigilo garantido.

Os mais procurados pela Polícia Civil de Sergipe são: Genivaldo Alves dos Santos, Jailton de Andrade Santos, Diego Dantas Viana Souza, José Cleber Ferreira Soares, Gisélio Monteiro dos Santos, Wildemberg Ferro da Silva, José Araújo, Ernesto Joaquim dos Santos e José Alison Souza Silveira.

Confira abaixo como são conhecidos e por quais crimes respondem:

Genivaldo Alves dos Santos – Conhecido como “Barrão”, “Bento”, “Capote”, “Nido”, “Popota” ou “Zé Negão”. É investigado por homicídio;

Jailton de Andrade Santos – Conhecido como “Mago” ou “Novato”. É investigado por homicídio;

Diego Dantas Viana Souza – É investigado por homicídio, roubo a banco e formação de organização criminosa;

José Cleber Ferreira Soares – Conhecido como “Gago”. É investigado por homicídio, tráfico de drogas e receptação;

Gisélio Monteiro dos Santos – Conhecido como “Adelmo”, “Saruê Pau” ou “Brother”. É investigado por latrocínio, homicídio e estupro;

Wildemberg Ferro da Silva – É investigado por estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica;

José Araújo – Conhecido como “Fofo”. É investigado por homicídio e roubo;

Ernesto Joaquim dos Santos – Conhecido como “Ernestinho”. É investigado por roubo;

José Alison Souza Silveira – Conhecido como “Alison Melenguê”. É investigado por homicídio.