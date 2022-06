Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam em flagrante Juliano Santos Conceição e João Luiz de Jesus Santos, suspeitos de roubo na Zona Norte de Aracaju.

O caso ocorreu na noite do último dia 10 de junho. Inicialmente, os operadores do Ciosp visualizaram o suspeito Juliano Santos Conceição, que, após um roubo, desceu a ponte Aracaju/Barra e as equipes policiais o interceptaram na avenida Beira Mar, no entorno do Bairro 13 de Julho.

Durante a condução dessa ocorrência, a equipe também verificou que um comparsa de Juliano Santos Conceição havia sido preso. As câmeras do Ciosp registraram o roubo e os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

A intensificação do videomonitoramento do Ciosp é uma orientação da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para o enfrentamento ainda mais rápido à criminalidade, que resultam em flagrantes e evitam novos crimes.

Recentemente, o videomonitoramento já possibilitou a prisão de duas mulheres em flagrante por tráfico de drogas no Centro da capital, além das detenções de suspeitos de furtar um trailer no Siqueira Campos e um ponto de ônibus na avenida Hermes Fontes.