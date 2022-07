Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar interceptaram um carregamento com 5 mil caixas de cigarro contrabandeadas do Suriname. A ação policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (27), no povoado Terra Caída, em Indiaroba. O material estava sendo transportado em um barco que chegava a Sergipe.

De acordo com o delegado Paulo Cristiano, após apreensão feita pela Polícia Militar há cerca de três meses, a Polícia Civil iniciou as investigações. “Para saber a origem desse produto e, na noite dessa quarta-feira, recebemos a informação de que o carregamento entraria pelo povoado Terra Caída”, detalhou.

Diante dessa informação, as equipes das polícias Civil e Militar se reuniram e fizeram a prisão de seis pessoas pela posse desse material. “O barco que trazia esse material foi interceptado e, ao final da ação policial, o carregamento de cigarros vindo do exterior foi apreendido”, pontuou