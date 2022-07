Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) localizaram Luan Silva de Santana na tarde desta segunda-feira (18). Ele foi encontrado no loteamento Pousada Verde, em Aracaju.

De acordo com as investigações, Luan possuía dois mandados de prisão em aberto por roubo. As decisões judiciais são de Itabaianinha. Ele também tinha passagem pela prática de tráfico de drogas.

No último sábado, ele participou de um roubo em Itabaianinha, agredindo diversas pessoas, subtraindo dinheiro e uma motocicleta. Além do roubo a uma farmácia.

Na abordagem, ele entrou em confronto com as equipes policiais, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.