O autor da colisão entre um carro e uma motocicleta e que deixou um motociclista em estado grave, no último sábado (23), na avenida Pedro Calazans, centro de Aracaju, se apresentou na Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), na manhã desta terça-feira (26). Júlio Cézar Silva Filgueira prestou depoimento e apresentou sua versão sobre o acidente.

De acordo com a delegada Daniela Lima, desde a ocorrência do caso a Polícia Civil já vinha trabalhando para a identificação do autor do acidente. “Ele se apresentou espontaneamente na manhã desta terça-feira e agora vamos seguir com as investigações para apurar a lesão corporal culposa de trânsito”, detalhou.

Em depoimento, o autor da colisão narrou que estava conduzindo seu veículo em direção a uma farmácia e que ao fazer uma conversão não enxergou o motociclista devido ao fato de ser noite, está chovendo e com a visibilidade prejudicada. “Evidentemente, todas as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas no curso da investigação”, disse a delegada.

Ainda conforme o relato do autor da colisão, diante da situação, ele decidiu seguir com a manobra quando teria sido surpreendido pelo impacto. Ele narrou que um vidro teria estourado e o atingido, afirmando que sentiu dificuldades para entender o que tinha acontecido no momento.

Conforme Daniela Lima, pelo fato do autor da colisão não ter parado para ajudar a vítima também pode estar configurada a omissão de socorro. “No caso da lesão corporal culposa de trânsito, é uma circunstância que pode aumentar a pena de um terço até a metade. Tudo isso vai ficar demonstrado na investigação”, pontuou a delegada.

