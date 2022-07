Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) localizaram um suspeito de tráfico de drogas, neste sábado (23), no Conjunto Cidade das Flores, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito foi socorrido, mas veio a óbito.

De acordo com a polícia, militares do BPRp realizavam rondas pela zona norte de Aracaju quando foram solicitados por populares e informados de que um indivíduo, suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, estaria portando uma arma de fogo.

Diante das informações, os radiopatrulheiros deslocaram-se até o local e avistaram o suspeito para realizar a abordagem, mas o indivíduo, que portava uma pistola calibre .40 em punho, tentou fugir. Um acompanhamento foi iniciado e o suspeito atirou contra os policiais, tendo sido iniciado um confronto.

O indivíduo, identificado como “Bicho”, foi conduzido até o Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse) para receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Uma pistola calibre .40 com laser acoplado e 21 munições do mesmo calibre foram apreendidas e o caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) que conduzia uma investigação contra o suspeito.