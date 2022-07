Com previsão de chuva moderada para as próximas 24h, nesta sexta-feira, 1º, a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta através do serviço SMS 40199. A previsão foi confirmada em boletim encaminhado pelo Geoclima, serviço de meteorologia contratado pela Prefeitura de Aracaju, através do ClimAju.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Silvio Prado, reforça que todos os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju, atuam com reforço das ações e de forma coordenada para reduzir eventuais transtornos que as chuvas possam ocasionar.

“As equipes da gestão municipal estão em atenção e preparadas para atuar e forma coordenada, no menor tempo resposta possível, diante das necessidades que possam surgir”, frisa o secretário.

O coordenador geral da Defesa Civil, Robson Rabelo, indica sinais que demandam atenção da população, para identificação de possíveis riscos.

“É importante ficar atento à inclinação de árvores e postes, especialmente em regiões de encostas. Também demandam observação o aparecimento de rachaduras ou afundamento de solo, nas residências. Caso qualquer anormalidade seja verificada, a população deve acionar a Defesa Civil para que nossa equipe faça a avaliação de risco e adote as providências necessárias”, indica Rabelo.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

