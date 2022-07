Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante Paulo Roberto dos Santos, conhecido como “Beto Cão”, e João Marcos Santos Melo, 25, por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na tarde dessa segunda-feira (4).

De acordo com as investigações, Paulo Roberto estava foragido da Justiça. Ele havia sido beneficiado com a saída temporária para os festejos juninos, mas não retornou ao presídio onde estava custodiado.

Com a dupla, foi apreendido um tablete e 14 porções pequenas de substância semelhante à maconha, totalizando cerca de 1kg. As investigações continuam em andamento para identificar e prender outros indivíduos envolvidos nos crimes relacionados a este fato.

A Polícia Civil orienta que a população continue repassando informações sobre delitos e suspeitos por meio do Disque-Denúncia (181). A identidade do denunciante será mantida sob sigilo.