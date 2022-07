A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) conduziu à Delegacia Plantonista (Deplan) dois motoristas que provocaram acidentes por suspeita de embriaguez ao volante, neste último sábado, 23. Além disso, durante o fim de semana, 14 pessoas foram autuadas pelo consumo de álcool ao volante.

O primeiro acidente ocorreu na Avenida Euclides Figueiredo, próximo ao moinho, onde dois veículos colidiram. De acordo com informações da CPTran, o condutor fez o teste do etilômetro e foi constatado que havia 0.76 mg/l de álcool expelido no ar. Como, a partir de 0.34 mg/l, o condutor deve ser levado à delegacia, o motorista abordado, que possuía uma concentração de álcool no organismo mais do que o dobro do limite, foi conduzido à Deplan.

O segundo acidente ocorreu na Rua Rondônia, no bairro Siqueira Campos, por volta da meia-noite. Na situação, três carros colidiram um atrás do outro. Um dos condutores apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. A parte suspeita foi conduzida à delegacia pelo crime de embriaguez ao volante.

Ainda neste final de semana, 14 pessoas foram autuadas pela Lei Seca, ao consumir bebidas alcoólicas e dirigir. De acordo com dados da CPTran, neste mês de julho, 134 pessoas já foram multadas por embriaguez ao volante em Aracaju.