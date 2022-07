Na manhã desta terça-feira, 19, a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta sobre possibilidade de ventos forte nas próximas 48h, na capital. A mensagem foi encaminhada à população por meio do serviço SMS 40199, com base no aviso de mau tempo emitido pela Marinha do Brasil.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, ressalta que o aviso da Marinha indica a existência de um sistema de alta pressão que tende a provocar ressaca no mar, com ondas de até 2,5 metros. “Essa ressaca deve ocorrer acompanhada de ventos fortes, com maior intensidade no oceano, mas podendo se estender até a faixa litorânea, da Bahia até o Rio Grande do Norte, faixa na qual Aracaju está incluída”, frisa.

Diante das condições meteorológicas, o coordenador pontua alguns cuidados que devem ser adotados pela população, principalmente em períodos em que haja incidência de ventos.

“A população deve evitar se abrigar embaixo de árvores, de estruturas montáveis, como os painéis de publicidade, estruturas que, porventura, estejam apresentando barulhos, pelo impacto do vento, a exemplo de janelas, vidros, telhado e outras que possam ser danificados pela ação dos ventos e, dessa forma, representem risco à integridade física das pessoas”, destaca Rabelo.

Caso sejam observadas situações de possíveis riscos, a Defesa Civil deve ser acionada através do serviço emergencial 199, que está disponível 24h.

“Diante do alerta, o monitoramento ocorre de maneira intensificada e com equipes preparadas para atuar de forma integrada. Estaremos em atenção aos chamados que possam ser registrados”, acrescenta o coordenador.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

aracaju.se