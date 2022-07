Com alerta de chuva moderada em vigor, nesta terça-feira, 12, a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém equipes em atenção.

O aviso de chuva moderada foi encaminhado no final da tarde de ontem (11), através do Serviço de Alerta por SMS 40199, para que, especialmente, moradores de áreas de risco redobrem o estado de observação.

A atuação ocorre de forma preventiva, mesmo com baixo volume de chuva registrado pelo monitor da capital, até o momento. Nesta manhã o acumulado soma 15 milímetros, com maior incidência nos bairros Robalo, Mosqueiro e Atalaia, de acordo com os dados computados pelo sistema ClimAju.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, ressalta que não foram registradas ocorrências.

“Conforme o esperado, as chuvas têm sido de caráter moderado e não demandou solicitações de vistorias por meio do 199 (serviço emergencial). Mesmo assim, as equipes monitoram, em especial, as áreas de risco”, frisa Rabelo.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes visitam diversas regiões da capital, a exemplo dos bairros Jabotiana, Porto Dantas, Soledade, São José, 13 de Julho, avenida Euclides Figueiredo, entre outras localidades. As visitas aos pontos já mapeados e classificados pelo grau de risco ocorrem de maneira sistemática e durante a incidência de chuva com atenção redobrada.

A partir de informações atualizadas diariamente pelo serviço de meteorologia que integra o ClimAju, as equipes atuam de maneira estratégica e coordenada, em conjunto com os demais órgãos que fazem parte do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju.

“É esperado, conforme previsão emitida pela empresa Geoclima, que essas chuvas se estendam até amanhã”, acrescenta o coordenador.

ClimAju

O ClimAju foi lançado em 28 de agosto de 2020 e está disponível no site da Prefeitura de Aracaju , para que a população acesse o monitoramento das condições meteorológicas, em tempo real, com informações sobre todas as regiões da capital.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Defesa Civil