Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam aproximadamente 25kg de drogas durante ação policial na região do bairro Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju, nessa quarta-feira (20). Além da apreensão dos entorpecentes, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, foram recebidas informações de que um um suspeito estava a bordo de um veículo Saveiro, de cor azul-marinho, que iria fazer a entrega de drogas, de aproximadamente 5kg, nas imediações da Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju.

“Fomos ao local e ficamos na vigilância. Conseguimos identificar o veículo e, quando ele estava no local estacionado, fizemos a abordagem. O condutor do veículo foi colaborativo, saiu, e verificamos que havia cinco tabletes de drogas. O suspeito disse que estava armazenando mais drogas na casa dele, uma rua atrás do local da entrega”, detalhou.

Na residência do homem, foi encontrado o restante dos entorpecentes. “No local indicado, encontramos o restante da droga e dois carregadores de arma .40. No total da apreensão, foram 24,8kg de maconha, 250g de crack, algumas embalagens de cocaína, carregadores e o carro”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e localização de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.