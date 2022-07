Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante dois homens pela prática de tráfico de drogas nas imediações de um posto de combustíveis na saída de Aracaju e também na BR-101, em Maruim. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (26).

As ações policiais foram coordenadas pelos delegados Ataíde Alves e Rafael Kaufer. Na primeira ação, os policiais encontraram um homem em posse de dinheiro, celulares, um veículo de modelo Fusion, além de uma balança de precisão e 250g de crack.

As diligências tiveram continuidade e, na BR-101, já no município de Maruim, os policiais interceptaram um veículo de modelo Vectra, que estava sendo conduzido por um homem suspeito de ser o comparsa do primeiro preso.

No porta-malas do Vectra, os policiais localizaram cerca de 9kg de crack e pouco mais de 900g de cocaína. Os presos são de São Paulo e foram conduzidos ao Denarc, onde admitiram que iriam vender as drogas em Sergipe e Alagoas.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas repassando informações à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone (181). O sigilo é garantido.