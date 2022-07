Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam uma mulher em flagrante por tráfico de drogas no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. A ação policial ocorreu na noite de terça-feira (19).

De acordo com as informações policiais, a suspeita foi encontrada após os policiais do Denarc verificarem uma denúncia anônima sobre o crime que estaria sendo praticado na localidade.

Com ela, os policiais apreenderam 98 pequenos pacotes de maconha, além de dinheiro, balanças de precisão e celulares. Ela foi presa em flagrante e já se encontra à disposição da Justiça.