Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu na tarde dessa quinta-feira (28).

De acordo com as informações policiais, as equipes também constataram que contra ele havia um mandado de prisão definitiva em aberto pelos crimes de roubo e furto.

Com o homem preso, foram apreendidos 4,5kg de maconha e 325g de crack. Ele foi encaminhado ao Denarc, onde foram adotadas as demais medidas cabíveis aos respectivos casos.