Nesta quinta-feira (14), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu mandado de internação de um adolescente suspeito de praticar ato infracional semelhante a homicídio qualificado, no bairro Taiçoca de Dentro, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro. A vítima, de 23 anos, foi executada em novembro de 2021.

Na ocasião do crime, indivíduos invadiram a residência da vítima portando armas de fogo e afirmando serem policiais. Em seguida, efetuaram vários disparos que levaram a vítima ao óbito. Segundo investigação, a vítima foi executada pelos suspeitos devido a uma suposta disputa por território relacionada ao tráfico de drogas.

O DHPP identificou todos os autores do delito, tendo representado pelas respectivas prisões e pela apreensão do adolescente. Dos adultos identificados, um foi preso em Alagoas e os outros dois vieram a óbito, sendo um em confronto com policiais e outro assassinado no Conjunto Albano Franco, fato também já investigado e elucidado pelo DHPP.