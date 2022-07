Nesta terça-feira (26), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um homicídio e uma tentativa de homicídio praticadas na mesma ocasião na localidade conhecida por “Morro dos Macacos”, no Loteamento Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro. O fato ocorreu no início deste mês.

No momento do crime, as vítimas estavam transitando numa motocicleta quando o suspeito se aproximou e pediu que a primeira vítima parasse o veículo. A vítima atendeu ao pedido e, em seguida, o suspeito exigiu que a dupla deixasse a localidade. Assim que as vítimas viraram, o autor do crime efetuou vários disparos de arma de fogo contra as duas, atingindo-as nas costas.

A primeira vítima ainda conseguiu conduzir a motocicleta por alguns metros, porém não resistiu às lesões e caiu, juntamente com o passageiro. Os dois foram socorridos por familiares e encaminhados ao Huse, mas apenas um deles sobreviveu.

O DHPP representou pela prisão do suspeito, mas ele se encontra foragido. Informações sobre a sua localização podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181), da Polícia Civil, tendo o sigilo garantido.

Via SSP/SE