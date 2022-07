O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta quarta-feira (27), que elucidou um homicídio praticado no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu na noite do dia 28 de maio deste ano.

Segundo a investigação, no momento do crime, a vítima estava sentada em uma calçada quando os suspeitos José Fabrício da Silva Junior e Jeferson da Silva Santos, conhecido como “Dinho”, chegaram ao local. Em seguida, José Fabrício disparou contra a vítima.

A vítima, mesmo lesionada gravemente, chegou a correr do local e procurar ajuda de familiares, porém, minutos depois, veio a óbito por não resistir às lesões.

O DHPP representou pela prisão dos suspeitos, tendo a Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE decretado as respectivas prisões.

Nesta quarta-feira (27), o DHPP, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e a 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) deflagraram uma ação para o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão no bairro no âmbito dessa investigação.

Os suspeitos ainda não foram encontrados, mas as buscas para localizá-los estão em andamento. A Polícia Civil solicita que informações sobre a localização de José Fabrício da Silva Junior e Jeferson da Silva Santos sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).