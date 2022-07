Nesta quinta-feira (21), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um homicídio ocorrido no início deste mês, no Conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito pelo crime encontra-se foragido.

No momento do crime, a vítima se encontrava na via pública quando o autor do crime chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela. A vítima chegou a fugir do local e foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após várias investigações, apurou-se que o suspeito do crime é Rodrigo Santos Silva, e que ele executou a vítima por acreditar que ela teria tentado contra a vida de um parente seu.

O DHPP representou pela prisão do suspeito, mas o mandado não foi cumprido até o momento pois o suspeito encontra-se foragido da polícia. Informações sobre a sua localização podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181), da Polícia Civil, mantendo o sigilo garantido.