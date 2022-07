Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito de ser o autor do homicídio que vitimou Jhonata Santos da Silva. A ação policial ocorreu na tarde da segunda-feira (18).

De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu na noite do último dia 12 de julho, no momento em que a vítima e sua companheira estavam em um depósito na Travessa Almirante Tamandaré, no bairro Getúlio Vargas. Ambos foram surpreendidos por um homem que passou a atirar diversas vezes em direção à vítima.

Com base no material colhido pela equipe de local de crime, foi possível representar pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O suspeito já foi apresentado em audiência de custódia e a investigação deverá ser concluída no prazo de 10 dias.