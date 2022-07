O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu Pedro Mateus Santos de Lima, investigado como envolvido em um homicídio com uso de arma de fogo no dia 10 de março, na Avenida Poço do Mero, conjunto Bugio. A detenção foi realizada na manhã desta quinta-feira, 28.

Pedro dirigia o veículo Honda Civic, que aparece nas imagens de câmeras de segurança, na ação criminosa. Ele conduzia o carro em que estava Melquizedeque Barreto de Almeida, preso na última segunda-feira, 25, apontado como autor dos disparos contra o homem que estava em uma motocicleta.

Na sede do DHPP, o investigado esclareceu que, naquela madrugada, houve uma briga entre a vítima e o autor do crime por conta do sumiço de um objeto dentro do depósito de bebidas em que se encontravam, o que motivou a execução dos disparos.

O Departamento vai continuar as investigações, em busca de concretizar os esclarecimentos sobre a motivação do crime e identificar o possível envolvimento de outras pessoas.