O ex-prefeito de Tobias Barreto, Antonio Nery Junior vem ganhando cada vez mais força no Centro-Sul e em outras regiões, com o apoio cada vez maior da população sergipana.

Nery desponta como um dos preteridos na corrida para deputado federal e é um dos que mais se destaca no partido União Brasil. Nos bastidores, fala-se que Antonio Nery poderá ser um dos pré-candidatos mais votados na região sul e com perspectiva de muitos votos na região centro-sul, como também no sertão.

Durante as entrevistas, o pré-candidato a deputado federal tem falado sobre projetos futuros não só em nível de Brasil, como também em nível de estado. Em recente entrevista, Antonio Nery falou sobre a importância de lutar por um imposto único, para facilitar a vida do pequeno empreendedor.

PARA SABER MAIS – Por Maycon Fernandes-Jornalista