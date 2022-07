Com a convenção partidária prevista para os próximos dias, o pré-candidato ao Governo do Estado Fábio Mitidieri, deve compor chapa com a esposa do atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Danusa Silva está filiada ao mesmo partido do esposo (PDT) é empresária e conta com o apoio da maioria da ala governista.

Uma reunião está marcada para esta quarta-feira, 27, onde será definido seu nome.