Na noite de segunda-feira (4), policiais militares prenderam um condutor de veículo que se envolveu em uma colisão com uma motocicleta em Aracaju. A vítima que estava conduzindo a moto sofreu ferimentos e precisou ser hospitalizada.

Após o teste do bafômetro, ficou constatado que o condutor do carro testou 0.73 mg/l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/l, o condutor deve ser conduzido à delegacia).

O homem foi conduzido à delegacia para responder pelo crime de embriaguez ao volante.