A Opinião Pesquisas e Marketing realizada entre os dias 5 e 9 de julho, mostra o ex-prefeito de Itabaiana e pré-candidato ao Governo de Sergipe, Valmir de Francisquinho (PL), com 25,9% da preferência do eleitorado, seguido de Fábio Mitidieri (PSD), com 15%.

A pesquisa mostrou que Rogério Carvalho obteve 12%, Alessandro Vieira (PSDB) 3,6% e João Fontes (PTB), com 3%. Antônio Cláudio Neves (PMN) e Elinos Sabino (PSTU) alcançaram cada 0,6¨%.

Para o senado, a pesquisa apontou Danielle Garcia (PODE), com 16,9% e o ex-senador Eduardo Amorim (PL), com 15,3%. Em seguida aparece Jackson Barreto (MDB) com 10,3%, Valadares Filho (PSB), 6,3%. Laércio Oliveira (PP) 3,9%, Mendonça Prado (PTB), 1,5%, Coronel Rocha (PMN) 0,9%; Luizão Dona Trump (PMN) 0,8; Henry Clay (PSOL) 0,4%; Airton Costa (DC) 0,3%. Brancos e nulos somam 19,3%, não sabem ou não responderam, 24,1.

A pesquisa está registrada junto ao TSE sob nº SE-01090/2022. O nível de confiança estimado é de 95% e margem de erro de 3,5% para mais ou para menos.

Governo de Sergipe (estimulada)

Valmir de Francisquinho 25,9

Fábio Mitidieri 15,0

Rogério carvalho 12,0

Alessandro Vieira 3,6

João Fontes 3,0

Antônio Claudio Neves 0,6

Elinios Sabino 0,6

Brancos/Nulo 12,7

Não sabe/Não respondeu 26,6

Senado (Estimulada)

Del. Daniele Garcia 16,9

Dr. Eduardo Amorim 15,3

Jackson Barreto 10,3

Valadares Filho 6,3

Laércio Oliveira 3,9

Mendonça Prado 1,5

Coronel Rocha 0,9

Luizão Dona Trump 0,8

Henry Clay Andrade 0,4

Airton Costa 0,3

Brancos/Nulo 19,3

Não sabe/Não respondeu 24,1

Fonte FAxaju