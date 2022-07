Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e garantir a segurança de condutores de veículos e pedestres em trechos de grande movimento de importantes rodovias da malha viária estadual, foram implantados medidores de velocidade com o principal objetivo minimizar a redução de acidentes.

Tanto na Rodovia Inácio Barbosa (SE-100) em Aracaju, como no trecho da SE 230 (rota do sertão) em trechos do município de Poço Redondo, no Território do Alto Sertão Sergipano foram instalados os redutores.

Foram realizados durante um período, trabalhos da verificação por profissionais do Instituto Nacional de Metrologia (Inmentro) que contou com a participação de representantes da empresa responsável pelos serviços e equipes do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). Além disso, foram realizadas diversas blitz educativas para orientar e informar os condutores que ali trafegam.

Os radares entraram em funcionamento neste domingo, dia 10 de julho.

Sedurbs-SE