A Polícia Civil informa que um homem de 28 anos foi identificado como suspeito de jogar pedras contra profissionais da imprensa que cobriam as festividades da cidade de Capela no último domingo, 3.

Os profissionais da imprensa estavam em um trio elétrico quando foram atacados com pedradas. A Delegacia de Capela iniciou as investigações e recebeu informações sobre um homem que teria participado do ato criminoso.

As informações sobre o suspeito foram recebidas pelo Disque-Denúncia (181). O delegado Wanderson Bastos irá intimá-lo nesta terça-feira, 5, para que o suspeito compareça na delegacia e preste esclarecimentos sobre o caso.

A Polícia Civil reitera que informações sobre o crime podem ser repassadas diretamente ao 181, com o sigilo do denunciante garantido.