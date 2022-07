A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendeu Diego Freitas da Silva, suspeito de praticar estelionato nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e Poço Redondo, na região do Sertão Sergipano. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 26, em Nossa Senhora da Glória.

A equipe recebeu informações de que haveria um homem cobrando taxas para a realização de exames admissionais e prometendo a contratação de diversas pessoas na região do Sertão para prestação de serviços na obra da construção de uma Linha de Transmissão Interestadual.

Em virtude disso, iniciaram as investigações e descobriram que centenas de pessoas teriam sido enganadas nos municípios de Poço Redondo, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória, onde o investigado aplicou o “golpe do emprego”.

Segundo a investigação, o modus operandi do investigado consistia na promessa de empregos em construções e na utilização de contratos falsos com as vítimas, nos quais cobra valores de exames admissionais para essas vagas de trabalhos que não existem.

Na situação da prisão em flagrante de Diego, diversos documentos, como plantas baixas e contratos falsos, foram apreendidos. Esses documentos eram utilizados para ludibriar as vítimas.

Diego Freitas da Silva já foi preso no ano de 2018, na cidade de Imperatriz, em Minas Gerais, assim como no ano de 2020, em Sergipe, onde aplicou o mesmo golpe e trouxe prejuízos para as vítimas. O investigado também cometeu o crime de estelionato em Paulo Afonso/BA, e em cidades como Aracaju, Maruim, Rosário do Catete, Laranjeiras e Carmópolis, em Sergipe.

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória destaca que as vítimas podem procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência.