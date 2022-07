Policiais civis da Delegacia de Poço Verde prenderam uma mulher e dois homens em flagrante por tráfico de drogas nesse domingo (18). A ação policial ocorreu a partir de investigações e do reforço do policiamento feito pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar.

A equipe, que já vinha investigando Gleisiane “Gegê”, 18, por tráfico de drogas, conseguiu flagrá-la com os suspeitos Johnes “Neguinho”, 22, e João “Mala”, 52. Eles estavam com drogas prontas para venda durante as festividades que ocorreram em Poço Verde.

O marido de Gleisiane, Ginaldo, foi preso há um ano, na residência em que ambos moravam, com 475g de maconha e 24 cigarros prontos para a venda. Ainda neste ano, ela foi presa em flagrante quando tentava entrar no sistema prisional sergipano portando drogas quando iria visitar o companheiro.

Já Johnes tem registro de prisão por furto e corrupção de menores, bem como por tráfico de drogas em Delmiro Gouveia, estado de Alagoas, onde foi flagrado com aproximadamente meio quilo de maconha.

Nesse domingo, após vigilância, resultante de novas informações as quais apontavam que Gleisiane abasteceria pontos de drogas, ela foi abordada em uma casa localizada na localidade conhecida como “Rua da Mangueira”, com mais dois indivíduos.

Diante dos fatos, todos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendidos parte de um tablete e dois pacotes pequenos de substância semelhante à maconha, 25 microtubos (pinos) e 12 pequenas sacolinhas de substância semelhante à cocaína. Além de itens comumente utilizados no fracionamento de drogas.Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.