Nessa terça-feira, 5, militares do 5º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 17 kg de drogas durante uma abordagem de trânsito na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais faziam patrulhamento nas proximidades do terminal de ônibus do Marcos Freire I, quando avistaram um veículo Voyage de cor branca com dois ocupantes, e ambos não usavam o cinto de segurança. Durante abordagem ao veículo, os militares apreenderam um tablete com aproximadamente 1kg de cocaína no banco do passageiro.

Segundo o condutor, se tratava de uma cocaína “tipo exportação”, e estava avaliada em torno de R$ 31.000,00, e disse que em sua residência havia mais entorpecentes. Lá, a PM encontrou uma mala com vários outros tabletes, e uma balança digital.

Na casa, ainda foram encontrados dois outros três veículos, que foram revistados e farejados, com o auxílio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Em um ASX e um Punto, ambos de cor branca, foram encontrados alguns tabletes de maconha. Já no Focus de cor preta, os cães farejadores encontraram vários comprimidos de ecstasy, que seriam vendidos por R$ 15,00 cada um, segundo informou o proprietário do veículo.

O primeiro suspeito abordado revelou durante as buscas, que o restante da droga estava no município de Nossa Senhora das Dores, na residência de um homem conhecido. Com o auxílio do Comando de Operações Especiais (COE), as esquipes da Força Tática e da CIPCães foram ao município e localizaram o endereço informado pelo suspeito. Na residência, encontraram mais 5kg de maconha, outra balança de precisão e mais 50g de cocaína.

No total, a polícia militar apreendeu 18kg de drogas, quatro veículos, uma balança digital e outra de precisão e cinco aparelhos de telefonia celular. Os envolvidos, juntamente com todo material apreendido, foram conduzidos ao Departamento de Narcóticos (Denarc).

Fonte: Ascom/PMSE