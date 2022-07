Equipes do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), com o apoio do Comando de Operações Especiais (COE) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), prenderam em flagrante Kennet Mendes dos Santos por tráfico de drogas, nesse sábado (16).

A ação policial que aconteceu no loteamento Dom Luciano, em Aracaju,resultou na apreensão de uma prensa hidráulica, balanças de precisão, máquinas de cartão; além de 900g de cocaína, 7,7kg de maconha e 4,15kg de crack.

De acordo com as informações policiais, dois policiais foram avisados por populares de uma movimentação suspeita que,possivelmente, se tratava de tráfico de entorpecentes, em uma residência.

Os policiais começaram a observar a casa e puderam confirmar a grande movimentação. Um indivíduo em uma motocicleta emcompanhia de outro apontando como sendo o morador da casa chegam ao local.

O morador entra na residência e sai com uma sacola para entregar ao condutor da motocicleta. Ele mostra o conteúdo da sacola ao condutor da motocicleta, sendo possível visualizar um tablete vermelho.

Diante da situação, os policiais iniciaram uma abordagem, dentificando-se e dando ordem de parada, momento em que o suspeito deixou cair a sacola com substância semelhante à maconha.

Nesse momento, o morador adentrou à residência sendo acompanhado pelos policiais. Ao adentrarem na residência, o suspeito tentou pular o muro que fica nos fundos da casa, mas foi contido.

O suspeito indicou aos policiais que guardava drogas ilícitas na residência e mostrou alguns locais onde poderia ser encontrada. Outras esquipes foram acionadas e o suspeito e o material foram encaminhados à delegacia.