A Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar prendeu David Gomes da Silva, que mantinha mais de 4 kg de maconha em sua residência. A ação policial ocorreu na manhã desta sexta-feira, 15, na rua Antônio Teodoro, bairro 18 do forte.

Enquanto realizava demandas administrativas no local, a PM avistou um homem com comportamento suspeito e averiguou a situação imediatamente. De início, foi realizada uma busca pessoal, e nada foi encontrado. Porém, os policiais avistaram uma caixa contendo tabletes de maconha no sofá do investigado.

Ao ser abordado pela polícia, o suspeito confirmou morar na residência e informou que havia mais entorpecentes no armário do imóvel.

Ao todo, foram apreendidos 4,69 kg de maconha e 54 gramas de cocaína, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, uma outra balança, uma calculadora e uma mochila.

A polícia conduziu o suspeito, junto com o material apreendido, para delegacia, onde as providências necessárias serão adotadas.