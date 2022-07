Policiais da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) localizaram um homem suspeito de prática de roubos e de homicídios no bairro Olaria, em Aracaju. A ação policial também resultou na apreensão de um revólver de calibre 38, 1kg de maconha e uma balança de precisão. O caso ocorreu nessa terça-feira (5).

De acordo com as informações policiais, equipes faziam patrulhamento ostensivo próximo à Invasão do Frigorífico quando foram solicitados por um popular que informou que havia indivíduos na margem da pista. O popular disse ainda que temia que os suspeitos fossem praticar roubos na localidade.

Diante da informação, as equipes prosseguiram com o patrulhamento para o local indicado, onde avistaram dois indivíduos próximos a um veículo. Um dos suspeitos, ao perceber a presença policial, avisou o comparsa e ambos saíram correndo não obedecendo a ordem de parada dada pelos policiais.

Eles continuaram a fuga e chegaram a disparar contra os policiais, vindo a se esconderem em uma viela. Enquanto os militares tentavam fazer o cerco policial, houve um novo confronto. Um dos suspeitos conseguiu fugir pulando o muro de algumas casas e o segundo homem acabou sendo atingido e sendo socorrido ao Huse.

A população indicou que o suspeito estava praticando roubos e homicídios. A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).