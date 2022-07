Equipes do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) prenderam em flagrante Pablo Alexandre Cerqueira Santos, 25, apontado como o autor de um homicídio registrado em Capela, nesse domingo (3). Além dele, outras 11 pessoas envolvidas no caso também foram presas em Capela.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi atingida por um objeto cortante no pescoço e não resistiu ao ferimento. A Criminalística e o IML foram acionados, fizeram os exames periciais e o recolhimento do corpo da vítima.

O autor do crime foi preso na casa dos pais, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Ele foi encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) onde ficou custodiado para ser transferido para a Delegacia de Capela. A Polícia Civil continua as investigações sobre o homicídio.