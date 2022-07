Policiais do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) prenderam em flagrante Danilo Oliveira Silva e Ana Beatriz Lima Santos por roubo dentro de um ônibus do transporte coletivo metropolitano na capital. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (12), nas imediações da avenida Euclides Figueiredo, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas quando foram informados sobre um roubo em um ônibus que fazia a linha 007 Fernando Collor x Atalaia, nas proximidades do Parque da Cidade, no bairro Industrial.

Os policiais identificaram que os suspeitos do crime entraram nos fundos de uma borracharia. Eles foram flagrados se desvencilhando das roupas utilizadas no crime e escondendo os itens roubados dentro de um bornal. A arma utilizada no crime foi um simulacro de pistola.

Os militares também encontraram vários celulares e Danilo informou que havia praticado o roubo e que chamou a companheira, Ana Beatriz, para colocar o material no bornal.

O homem detido na ação policial disse ainda que já tinha sido preso por roubo e que estava em liberdade condicional. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.