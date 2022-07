Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e apreenderam mais de 90 pacotes de maconha, um tablete da mesma droga e uma arma de fogo na Barra dos Coqueiros. A ação policial ocorreu na noite do sábado (9).

A ação policial teve início após uma denúncia de perturbação do sossego na Travessa Santos Mendonça, na região central do município.

Durante o atendimento à ocorrência, os policiais perceberam que um homem, que havia sido preso há cerca de quinze dias pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tentou entrar rapidamente em uma residência.

Como não obteve êxito na tentativa de evitar a abordagem, ele foi interceptado logo em seguida. Com a realização do procedimento, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com seis munições, escondido na cintura do suspeito, e mais dez munições, do mesmo calibre, escondidas no bolso da bermuda dele.

Após o flagrante, o criminoso confessou que havia drogas dentro do imóvel onde ele tentou se esconder. Os policiais iniciaram buscas no local, e apreenderam mais de 90 pacotes de maconha e um tablete da mesma droga, assim como uma pequena quantidade de cocaína.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos uma grande quantia de dinheiro trocado, uma balança de precisão e material utilizado para embalar os ilícitos.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom/PMSE