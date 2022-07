Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) prenderam Gustavo Santos Pereira, Carlos Emerson Santos Ribeiro e Wanllesson Rafael Santos Lopes por porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Marivan, na Barra dos Coqueiros, nessa terça-feira (12).

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando se separaram com um veículo no qual os ocupantes demonstraram nervosismo com a presença da equipe.

Diante da situação, foi dada ordem de parada e, com Gustavo, foi encontrado uma pequena quantidade de maconha. Foi feita uma busca no veículo e os policiais encontraram um revólver de calibre 38.

Os homens presos na ação policial e a arma apreendida foram encaminhados à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso