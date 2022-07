Na manhã da última quarta-feira (27), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a prisão em flagrante de um homem de 27 anos, por ter feito disparos de arma de fogo contra uma vítima de 66 anos no bairro Siqueira Campos, na capital. O autor do crime afirma que a vítima tinha práticas de importunação sexual na vizinhança.

Ao ser preso pela Polícia Militar, o autor do crime estava em posse da arma usada no crime, um revólver calibre .32. Após ser detido, ele confessou a autoria do crime e alegou que a motivação da desavença seria o suposto histórico da vítima em práticas de importunação sexual na vizinhança.

O investigado encontra-se preso e está à disposição da Justiça. Qualquer informação sobre crimes ou suspeitos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181) da Polícia Civil. O sigilo é garantido.