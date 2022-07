Na última semana, o Departamento do Sistema Penitenciário de Sergipe (Desipe), órgão vinculado à Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), efetuou a prisão de três mulheres que tentavam entrar com drogas em unidades prisionais para entregar a detentos. As ações foram operacionalizadas pela Polícia Penal de Sergipe.

Dois dos casos ocorreram no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf). O primeiro na segunda-feira (04) quando uma mulher, na companhia de seu filho com 1 mês de vida, ao tentar visitar seu companheiro, interno da unidade, foi flagrada pelo bodyscan com 2 invólucros na região pélvica. Após ser interpelada, a visitante confessou o que estava trazendo e de forma espontânea retirou os pacotes. Após a abertura dos invólucros, foi constatado que se tratava de substância análoga à maconha.

O segundo caso ocorreu na última sexta-feira (08) quando uma visitante foi flagrada tentando entrar com substância análoga à maconha na unidade, durante a visita de rotina ao pavilhão B.

Por fim, ocorreu na última quarta-feira (06), uma prisão na Cadeia Pública de Areia Branca (CPAB), quando uma visitante foi flagrada pelo Body Scan tentando ingressar na Unidade com boró (fumo) e substância análoga à cocaína.

Em todos os casos, elas foram encaminhadas para a delegacia competente, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), onde estão à disposição do poder judiciário.