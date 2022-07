A Secretaria da Segurança Pública (SSP), Polícia Civil e o Ministério Público de Sergipe (MPSE) estiveram reunidos para discutir ações de melhoria no atendimento da segurança pública aos públicos vulneráveis em todo o estado. O encontro ocorreu na tarde dessa segunda-feira (18), na sede da SSP.

O promotor de Justiça, Deijaniro Jonas, explicou que foram discutidos assuntos de segurança pública, que resultaram em encaminhamentos a partir da reunião realizada na SSP. “Nós abordamos temas relacionados à infância e juventude, violência doméstica e atuações das polícias Civil e Militar. Entendo que foi uma reunião altamente favorável para a sociedade”, destacou.

A coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, representou o delegado-geral, Thiago Leandro. Ela ressaltou que o Ministério Público trouxe demandas, principalmente, no tocante de pessoal e capacitação no âmbito das DAGVs. “A melhoria do corpo técnico para auxiliar no atendimento das DAGVs e parcerias com as guardas municipais para o fortalecimento da segurança pública com treinamento pela Acadepol”, detalhou.

“Essas demandas foram pontuadas e o secretário se disponibilizou a empreender todos os esforços para que elas sejam atendidas na medida do possível, com a implementação de forças-tarefas até que a gente tenha nomeação dos novos concursados, convênios com prefeituras e capacitação das guardas municipais. As demandas serão levadas aos chefes das unidades para que toda a rede atue em parceria”, acrescentou Rosana Freitas.

Também participaram da reunião o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes; o coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista; a delegada da DAGV de Estância, Marcela de Almeida; a delegada do DAGV Aracaju, Mariana Diniz; e os promotores do Ministério Público de Sergipe (MPSE).

Também estiveram presentes o promotor da Comarca de Carira, Diego Gouveia, e o juiz do município, Haroldo Rigo. Os dois apresentaram demandas específicas para a segurança local. João Eloy adiantou que nos próximos dias uma turma com 90 agentes e 30 escrivães será formada na Academia de Polícia Civil (Acadepol) e que esses policiais serão lotados nas delegacias do interior do Estado.