O clima durante esta semana em todo o Estado permanece similar ao ocorrido nos últimos dias, com chuva leves e isoladas, tempo nublado e parcialmente nublado e temperaturas variando entre 17,9°C e 28,1°C. Para a tarde e noite desta segunda-feira, 18, aguarda-se tempo nublado no litoral e precipitações leves no interior. As temperaturas mínimas ficarão em torno de 23,1°C no litoral e 19°C no interior, já as máximas serão de 27,9°C e 26,6°C respectivamente.

Amanhã, 19, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todos os territórios. No período matutino prevê-se chuvas leves nos Territórios do Alto Sertão Sergipano e Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais. Para a tarde e noite, a possibilidade é de tempo parcialmente nublado ou nublado em todo o Estado. No litoral, as temperaturas variam de 23,1°C à 27,8°C, já no interior elas variam de 19,6°C a 26,9°C.

Para a quarta-feira, 20, a madrugada e a manhã terão precipitações leves e isoladas em todo o Estado. Pela tarde elas ocorrem de forma leve no interior e o tempo fica nublado no litoral, enquanto à noite tende a ser de tempo nublado ao longo de todo o território sergipano. Os termômetros no litoral registram de 20,7°C à 28,1°C, já no interior eles marcam entre 17,9°C e 27,5°C.

Na quinta-feira, 21, espera-se durante a madrugada chuvas leves e isoladas no litoral e tempo nublado no interior. Pela manhã elas ocorrem nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano, ficando o tempo nublado nos outros seis. Pela tarde elas tendem a ocorrer apenas no Território Centro Sul Sergipano. À noite o tempo fica parcialmente nublado ou nublado em todo o Estado. No litoral, as temperaturas oscilam de 21,4°C à 27,9°C, já no interior, elas registram de 18°C à 28°C.

Sedurbs – Ascom