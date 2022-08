Em ação conjunta entre as polícias de Sergipe e Alagoas, foi encontrado Darlyson Rodrigo de Araújo, conhecido como “Coringa”. Ele estava sendo investigado pelo crime de homicídio praticado na cidade de Santa Luzia do Norte. A ação policial ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), no bairro Maria do Carmo, em Tobias Barreto.

De acordo com as investigações, Darlyson Rodrigo de Araújo tem envolvimento na morte de um jovem na cidade alagoana de Santa Luzia do Norte. O crime foi praticado com requintes de crueldade com uso de arma de fogo e também com golpes feitos com um martelo. O caso teria relação com o tráfico de drogas.

Na ação policial, o investigado reagiu à abordagem policial, acabou sendo atingido, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A ação policial foi realizada pelas equipes do Complexo de Operações Especiais (Cope), do Comando do Policiamento do Interior (CPMI), da Força Tática do 11° BPM, e da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), além da Polícia Civil do Estado de Alagoas, por meio da Gerência de Inteligência (Ginpol).